Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
BollTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5
- Publicado por:
- Vladimir Karputov
- Visualizaciones:
- 847
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor de la idea — John Smith, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Comercio con el indicador Bollinger Bands. Periodos del gráfico: 30 y superior.
Tests en EURUSD, M30 desde el 2016.06.23 al 2017.01.16:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17390
El asesor busca la tendencia según tres medias móviles (periodo 200, 50, 25 u otros que el usuario desee) y abre operaciones usando Parabolic SAR. El asesor dispone de martingale, el cálculo de lote se realiza en tanto por ciento del depósito, dependiendo del stop-loss.Fractal_TRIX
TRIX fractal.
Este indcador simplemente es un heredero del indicador NRTR.XprofuterDD_HTF
Indicador XprofuterDD con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.