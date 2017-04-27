CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

BollTrade - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
847
(18)
BollTrade.mq5 (23.22 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance

Autor de la idea — John Smithautor del código mq5 — barabashkakvn.  

Comercio con el indicador Bollinger Bands. Periodos del gráfico: 30 y superior.

Tests en EURUSD, M30 desde el 2016.06.23 al 2017.01.16:

BollTrade tester 

 

