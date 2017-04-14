コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Twitter上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

XprofuterDD_HTF - MetaTrader 5のためのインディケータ

Nikolay Kositsin | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
807
評価:
(16)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
\MQL5\Include\
SmoothAlgorithms.mqh (130.2 KB) ビュー
XprofuterDD.mq5 (14.62 KB) ビュー
XprofuterDD_HTF.mq5 (22.96 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4;  // 指標チャート期間（時間枠）

指標を正しく操作するにはコンパイルされたXprofuterDD.mq5 指標ファイルをterminal_data_folder\MQL5\Indicatorsに配置します。

図1　XprofuterDD_HTF指標

図1　XprofuterDD_HTF指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17399

NRTR_Gator NRTR_Gator

この指標はNRTR指標から導出されています。

BollTrade BollTrade

ボリンジャーバンド指標に基づいた取引です。チャートの時間枠はM30以上です。

移動平均取引システム 移動平均取引システム

この戦略は、5/20/20/60の期間の移動平均に基づいています。

Background_Candles_i-OneThird_HTF Background_Candles_i-OneThird_HTF

この指標は、DRAW_FILLINGバッファを使用して色で塗りつぶした矩形としてi-OneThird指標ローソク足を大き目の時間枠で描画します。