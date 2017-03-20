Der Indikator XprofuterDD mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern:

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Für die korrekte Arbeit des Indikators muss die kompilierte Datei des Indikators XprofuterDD.mq5 im Ordner <Verzeichnis_Daten_Terminal>\MQL5\Indicators zur Verfügung stehen.





in Abb.1. Der Indikator XprofuterDD_HTF