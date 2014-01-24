CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

XprofuterDD - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português 한국어 Français Italiano Türkçe
Visualizaciones:
1265
Ranking:
(17)
Publicado:
Actualizado:
xprofuterdd.mq5 (7.26 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Unknown

Este es uno de los indicadores menos estándard. XprofuterDD presenta un intento de predecir el comportamiento futuro del precio durante unas pocas barras. El número de barras se especifica en el parámetro dec entrada drawShift. Tenga en cuenta que el indicador redibuja la cantidad de barras indicadas en dicho parámetro, contando desde la barra actual!

Parámetros de entrada del indicador:

//+-------------------------------------+
//| Parámetros de entrada del indicador |
//+-------------------------------------+
input uint per       = 14;  // Periodo para la señal
input uint drawShift = 14;  // Desplazamiento hacia delante
input uint maPeriod  = 34;  // Periodo de la media móvil

 

XprofuterDD

XprofuterDD

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1024

ColorStochastic_HTF ColorStochastic_HTF

Standard Stochastic oscillator displayed as a cloud that can be located by setting the indicator timeframe value different from the chart one.

iMACD-ATR iMACD-ATR

Se utiliza MACD desplazado en la magnitud del ATR para determinar si hay tendencia y las zonas de sobrecompra/sobreventa.

XRSX_BB_HTF XRSX_BB_HTF

Este indicador es una versión modificada del RSI que se puede colocar en un gráfico con un marco temporal diferente. También permite a los usuarios cambiar el RSI, así como los algoritmos de suavizado de la línea de señal.

XMACD_HTF XMACD_HTF

Versión estándar de MACD que permite establecer el marco temporal del indicador con un valor diferente al del gráfico. Con este indicador los traders también pueden seleccionar el histograma y los algoritmos de suavizado de la línea de señal.