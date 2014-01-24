Pon "Me gusta" y sigue las noticias
XprofuterDD - indicador para MetaTrader 5
Este es uno de los indicadores menos estándard. XprofuterDD presenta un intento de predecir el comportamiento futuro del precio durante unas pocas barras. El número de barras se especifica en el parámetro dec entrada drawShift. Tenga en cuenta que el indicador redibuja la cantidad de barras indicadas en dicho parámetro, contando desde la barra actual!
Parámetros de entrada del indicador:
//+-------------------------------------+ //| Parámetros de entrada del indicador | //+-------------------------------------+ input uint per = 14; // Periodo para la señal input uint drawShift = 14; // Desplazamiento hacia delante input uint maPeriod = 34; // Periodo de la media móvil
XprofuterDD
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1024
