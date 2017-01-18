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XprofuterDD_HTF - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор XprofuterDD с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах:
input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame=PERIOD_H4; // Период графика индикатора (таймфрейм)
Для нормальной работы индикатора необходимо наличие откомпилированного файла индикатора XprofuterDD.mq5 в папке <каталог_данных_терминала>\MQL5\Indicators.
Рис.1. Индикатор XprofuterDD_HTF
Moving Average Trade System
Стратегия базируется на МА с периодами 5/20/40/60.Fractal_TRIX
Фрактальный TRIX.
Linear_Price_Bar_HTF
Индикатор Linear_Price_Bar с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.Background_Candles_i-OneThird_HTF
Индикатор, рисующий свечки индикатора i-OneThird с более крупного таймфрейма залитыми цветом прямоугольниками с использованием DRAW_FILLING-буферов.