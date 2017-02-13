Indicador XprofuterDD com possibilidade de alterar o timeframe do indicador nos parâmetros de entrada.

input ENUM_TIMEFRAMES TimeFrame= PERIOD_H4 ;

Para que o EA gerado trabalhe corretamente, é preciso ter salvo o arquivo do indicador XprofuterDD.mq5 na pasta <diretório_de_dados_do_terminal>\MQL5\Indicators.





Fig.1. Indicador XprofuterDD_HTF