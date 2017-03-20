CodeBaseKategorien
Expert Advisors

BollTrade - Experte für den MetaTrader 5

Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
972
Rating:
(18)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
BollTrade.mq5 (23.22 KB) ansehen
BollTrade.mq5 (23.22 KB) ansehen
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich

Der Autor der Ideeи — John SmithDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.  

Das Handeln nach dem Indikator Bollinger Bands. Die Periode des Charts — von M30 und noch mehr.

Der Test am EURUSD, M30 von 2016.06.23 bis 2017.01.16:

BollTrade tester 

 

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17390

