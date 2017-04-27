Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Fractal_TRIX - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 971
- Ranking:
-
- Publicado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real: jppoton@yahoo.com
TRIX fractal. Para ver una descripción más completa, eche un vistazo al blog del autor.
Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17384
SnakeInBorders calcula el corredor del mercado filtrado, limitado por los dos bordes BorderTop[] y BorderBot[], y Mart[] de señal.XMA-XN_HTF
Indicador XMA-XN con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.
El asesor busca la tendencia según tres medias móviles (periodo 200, 50, 25 u otros que el usuario desee) y abre operaciones usando Parabolic SAR. El asesor dispone de martingale, el cálculo de lote se realiza en tanto por ciento del depósito, dependiendo del stop-loss.BollTrade
Comercio con el indicador Bollinger Bands. Periodos del gráfico: 30 y superior.