CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Twitter!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

Fractal_TRIX - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
971
Ranking:
(14)
Publicado:
Fractal_TRIX.mq5 (29.83 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real: jppoton@yahoo.com

TRIX fractal. Para ver una descripción más completa, eche un vistazo al blog del autor.

Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX

Fig. 1. Indicador Fractal_TRIX

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17384

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders calcula el corredor del mercado filtrado, limitado por los dos bordes BorderTop[] y BorderBot[], y Mart[] de señal.

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Indicador XMA-XN con posibilidad de cambiar el marco temporal del indicador en los parámetros de entrada.

Trend_Catcher Trend_Catcher

El asesor busca la tendencia según tres medias móviles (periodo 200, 50, 25 u otros que el usuario desee) y abre operaciones usando Parabolic SAR. El asesor dispone de martingale, el cálculo de lote se realiza en tanto por ciento del depósito, dependiendo del stop-loss.

BollTrade BollTrade

Comercio con el indicador Bollinger Bands. Periodos del gráfico: 30 y superior.