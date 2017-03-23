请观看如何免费下载自动交易
请在Telegram上找到我们！
加入我们粉丝页
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
BollTrade - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1828
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
- 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务
思路提供者 — John Smith, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
基于布林带指标进行交易。图表时间帧 — M30 及更高。
测试品种 EURUSD, M30 自 2016.06.23 至 2017.01.16:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17390
Trend_Catcher
智能交易系统基于三条移动均线 (周期分别为 200, 50, 25 或其它自动以周期) 识别趋势, 并使用抛物线 SAR 指标进行交易。智能交易系统采用马丁格尔技术, 手数依据止损按照资金的百分比计算。Fractal_TRIX
分形 TRIX。
NRTR_Gator
指标源自 NRTR 指标。XprofuterDD_HTF
指标 XprofuterDD 在输入参数中有时间帧选项。