发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1828
等级:
(18)
已发布:
已更新:
BollTrade.mq5 (23.22 KB) 预览
思路提供者 — John SmithMQL5 代码作者 — barabashkakvn。 

基于布林带指标进行交易。图表时间帧 — M30 及更高。

测试品种 EURUSD, M30 自 2016.06.23 至 2017.01.16:

BollTrade 测试 

 

原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17390

