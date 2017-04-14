無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Telegram上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
BollTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 1154
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—John Smith、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn
ボリンジャーバンド指標に基づいた取引です。チャートの時間枠はM30以上です。
EURUSD、2016.06.23から2017.01.16までのM30のテスト：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17390
Trend_Catcher
このエキスパートアドバイザーは、3つの移動平均（200、50、25または他のカスタム期間）に基づいてトレンドを特定し、パラボリックSAR指標を使用して取引を開始します。EAはマーチンゲイル技術を使用していますが、ロットは決済逆指値に応じた預金の割合として計算されます。Fractal_TRIX
フラクタルトライクスです。
NRTR_Gator
この指標はNRTR指標から導出されています。XprofuterDD_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含む XprofuterDD指標です。