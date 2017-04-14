コードベースセクション
ポケットに対して
エキスパート

BollTrade - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
1154
評価:
(18)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
アイディアの著者John SmithMQL5コ―ドの著者barabashkakvn 

ボリンジャーバンド指標に基づいた取引です。チャートの時間枠はM30以上です。

EURUSD、2016.06.23から2017.01.16までのM30のテスト：

BollTradeテスタ 

 

