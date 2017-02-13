CodeBaseSeções
BollTrade - expert para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
1419
(18)
Autor da ideia — John Smithautor do código mq5 — barabashkakvn.  

Negociação segundo o indicador Bollinger Bands. Períodos do gráfico a partir de M30 e superiores.

Testes em EURUSD, M30 de 2016.06.23 a 2017.01.16:

BollTrade tester 

 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17390

