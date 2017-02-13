Participe de nossa página de fãs
Vladimir Karputov
1419
Autor da ideia — John Smith, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Negociação segundo o indicador Bollinger Bands. Períodos do gráfico a partir de M30 e superiores.
Testes em EURUSD, M30 de 2016.06.23 a 2017.01.16:
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17390
