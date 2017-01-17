CodeBaseРазделы
Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Facebook!
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
в карман
Советники

BollTrade - эксперт для MetaTrader 5

Scriptor | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2777
Рейтинг:
(18)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеи — John Smithавтор кода mq5 — barabashkakvn.  

Торговля по индикатору Bollinger Bands. Периоды графика — от M30 и выше.

Тесты на EURUSD, M30 с 2016.06.23 по 2017.01.16:

BollTrade tester 

 

Trend_Catcher Trend_Catcher

Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR. В советнике присутствует мартингейл, расчет лота осуществляется в процентах от депозита в зависимости от стоп-лосса.

Fractal_WeightOscillator_HTF Fractal_WeightOscillator_HTF

Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].