Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR. В советнике присутствует мартингейл, расчет лота осуществляется в процентах от депозита в зависимости от стоп-лосса.

Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах