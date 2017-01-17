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BollTrade - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Автор идеи — John Smith, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Торговля по индикатору Bollinger Bands. Периоды графика — от M30 и выше.
Тесты на EURUSD, M30 с 2016.06.23 по 2017.01.16:
Советник ищет тренд по трем скользящим средним (период 200, 50, 25 или другие по желанию пользователя) и открывает сделки с использованием индикатора Parabolic SAR. В советнике присутствует мартингейл, расчет лота осуществляется в процентах от депозита в зависимости от стоп-лосса.Fractal_WeightOscillator_HTF
Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах
Индикатор XMA-XN с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах.SnakeInBorders
SnakeInBorders рассчитывает коридор отфильтрованного рынка, ограниченный двумя бордюрами BorderTop[] и BorderBot[], и сигнальную Mart[].