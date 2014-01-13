Mira cómo descargar robots gratis
IINWMARROWS - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
Iin Zulkarnain
Un indicador con señal de semáforo que utiliza medias móviles. Las señales se forman en la curva de las medias móviles cuando hay extremos locales.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.03.2008.
Figura 1. El indicador IINWMARROWS
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1739
