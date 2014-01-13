Autor real:

Iin Zulkarnain

Un indicador con señal de semáforo que utiliza medias móviles. Las señales se forman en la curva de las medias móviles cuando hay extremos locales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.03.2008.

Figura 1. El indicador IINWMARROWS