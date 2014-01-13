CodeBaseSecciones
Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
al bolsillo
Indicadores

IINWMARROWS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Spanish English Русский 中文 Deutsch 日本語 Português
Visualizaciones:
1354
Ranking:
(26)
Publicado:
Actualizado:
iinwmarrows.mq5 (7.94 KB) ver
Descargar ZIP Cómo bajar códigos desde MetaEditor
MQL5 Freelance ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa

Autor real:

Iin Zulkarnain

Un indicador con señal de semáforo que utiliza medias móviles. Las señales se forman en la curva de las medias móviles cuando hay extremos locales.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 24.03.2008.

Figura 1. El indicador IINWMARROWS

Figura 1. El indicador IINWMARROWS

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1739

OnChart_RSI OnChart_RSI

Un oscilador RSI situado directamente en el gráfico

OnChart_Stochastic OnChart_Stochastic

Un oscilador estocástico situado directamente en el gráfico

AMA_SLOPE AMA_SLOPE

El oscilador muestra la tasa de cambio del indicador AMA

WildersDMI WildersDMI

Un indicador de tendencia complejo que utiliza ADX para los cálculos