AMA_SLOPE - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Autor real:

Kalenzo

El oscilador muestra la tasa de cambio del indicador AMA en puntos de la gráfica de precios.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.04.2008.

Figura 1. El indicador AMA_SLOPE

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1740

