Mira cómo descargar robots gratis
¡Búscanos en Telegram!
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
Pon "Me gusta" y sigue las noticias
¿Es interesante este script?
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
Deje un enlace a él, ¡qué los demás también lo valoren!
¿Le ha gustado el script?
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
Evalúe su trabajo en el terminal MetaTrader 5
AMA_SLOPE - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1075
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
- ¿Necesita un robot o indicador basado en este código? Solicítelo en la bolsa freelance Pasar a la bolsa
Autor real:
Kalenzo
El oscilador muestra la tasa de cambio del indicador AMA en puntos de la gráfica de precios.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 23.04.2008.
Figura 1. El indicador AMA_SLOPE
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1740
IINWMARROWS
Un indicador de señal de semáforo que utiliza medias móvilesOnChart_RSI
Un oscilador RSI situado directamente en el gráfico
WildersDMI
Un indicador de tendencia complejo que utiliza ADX para los cálculosStochastic_HTF
Un oscilador estocástico con una opción para seleccionar un marco de tiempo para los cálculos, los cuales pueden diferir de los plazos en los que se aplica el indicador.