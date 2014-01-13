Mira cómo descargar robots gratis
WildersDMI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizaciones:
- 1060
- Ranking:
-
- Publicado:
- Actualizado:
Autor real:
TrendLaboratory Ltd
Un indicador de tendencia complejo que utiliza ADX para los cálculos.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 06.03.2008.
Figura 1. El indicador WildersDMI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1742
