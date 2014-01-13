CodeBaseSecciones
WildersDMI - indicador para MetaTrader 5

Autor real:

TrendLaboratory Ltd

Un indicador de tendencia complejo que utiliza ADX para los cálculos.

Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 06.03.2008. 

Figura 1. El indicador WildersDMI

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1742

AMA_SLOPE AMA_SLOPE

El oscilador muestra la tasa de cambio del indicador AMA

IINWMARROWS IINWMARROWS

Un indicador de señal de semáforo que utiliza medias móviles

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

Un oscilador estocástico con una opción para seleccionar un marco de tiempo para los cálculos, los cuales pueden diferir de los plazos en los que se aplica el indicador.

XO XO

Un indicador sin promedio de los datos del array, es una decisión de compra / venta que se toma en un movimiento.