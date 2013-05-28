Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Telegram!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
IINWMARROWS - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 3289
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
Iin Zulkarnain
Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувингов. Сигналы формируются в моменты перегиба мувингов, когда возникают локальные экстремумы.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.03.2008.
Рис.1 Индикатор IINWMARROWS
AMA_SLOPE
Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMAOnChart_RSI
Осциллятор RSI, расположенный непосредственно на ценовом графике
Stochastic_HTF
Стохастический осциллятор с возможностью выбора таймфрейма для расчёта, который может отличаться от таймфрейма на котором расположен индикатор.WildersDMI
Комплексный трендовый индикатор, использующий в своих расчётах ADX