Реальный автор:

Iin Zulkarnain

Семафорный сигнальный индикатор с использованием мувингов. Сигналы формируются в моменты перегиба мувингов, когда возникают локальные экстремумы.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 24.03.2008.

Рис.1 Индикатор IINWMARROWS