IINWMARROWS - Indikator für den MetaTrader 5

Ein Signal-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet. Die Signale entstehen an den lokalen Extrema der gleitenden Durchschnitte.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.03.2008.

Bild 1. Der Indikator IINWMARROWS

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1739

