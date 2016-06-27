Wirklicher Autor:

Iin Zulkarnain

Ein Signal-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet. Die Signale entstehen an den lokalen Extrema der gleitenden Durchschnitte.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 24.03.2008.

Bild 1. Der Indikator IINWMARROWS