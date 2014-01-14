CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Telegram!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Indicadores

IINWMARROWS - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Visualizações:
1699
Avaliação:
(26)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Autor real:

Iin Zulkarnain

Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza Médias Móveis. Os sinais são formados na curva das Médias Móveis, quando existem extremos localizados.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.03.2008.

Figura 1. Indicador IINWMARROWS

Figura 1. Indicador IINWMARROWS

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1739

J_TPO J_TPO

Oscilador normalizado exibido como um histograma.

Stochastic_HTF Stochastic_HTF

A stochastic oscillator with an option for selecting a timeframe for calculations, which may differ from the timeframe on which the indicator is applied.

DailyRange DailyRange

Indicador que calcula a previsão dos preços de uma faixa diária nos preços. Ele exibe os níveis de suporte e resistência do dia atual usando os preços do dia anterior.

AMA_SLOPE AMA_SLOPE

O oscilador mostra a taxa de variação do indicador AMA.