IINWMARROWS - indicador para MetaTrader 5
- 1699
- Atualizado:
Autor real:
Iin Zulkarnain
Um indicador de sinal tipo semáforo que utiliza Médias Móveis. Os sinais são formados na curva das Médias Móveis, quando existem extremos localizados.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 24.03.2008.
Figura 1. Indicador IINWMARROWS
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1739
