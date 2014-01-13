Mira cómo descargar robots gratis
OnChart_RSI - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
mladen
Un oscilador RSI situado directamente en el gráfico. Además del RSI, una MA clásica es dibujada en la gráfica, sobre la base en la cual el RSI calcula un nivel de sobrecompra / sobreventa.
Este indicador se implementó por primera vez en MQL4 y se publicó en Code Base en mql4.com el 29.04.2008.
Figura 1. El indicador OnChart_RSI
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/1737
