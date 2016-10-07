無料でロボットをダウンロードする方法を見る
IINWMARROWS - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
Iin Zulkarnain
移動平均を使用するセマフォシグナル指標。シグナルは、極値がある場合に移動平均が曲がるときに形成されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年3月24日に公開されました。
図1 IINWMARROWS指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1739
OnChart_RSI
チャート上に直接配置されたRSIオシレータOnChart_Stochastic
チャート上に直接配置されるストキャスティクス
AMA_SLOPE
このオシレータはAMA指標の変化率を示します。InverseReaction
この指標は、価格変化に異常な影響は逆反応によって調整されるとの考えに基づいています。