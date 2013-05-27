Реальный автор:

mladen

Осциллятор RSI, расположенный непосредственно на ценовом графике. Помимо RSI на графике располагается классический мувинг, от которого отсчитывается RSI и уровни перекупленности и перепроданности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 29.04.2008.

Рис.1 Индикатор OnChart_RSI