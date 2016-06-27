Wirklicher Autor:

mladen

Der RSI Oszillator direkt auf dem Chart In Ergänzung zum klassischen RSI Oszillator wird ein klassischer MA auf dem Chart gezeichnet, auf dessen Basis der RSI Oszillator sein Überkauft/Überverkauft Ebenen berechnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.04.2008.

Bild 1. Der Indikator OnChart_RSI