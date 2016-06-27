Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
OnChart_RSI - Indikator für den MetaTrader 5
Wirklicher Autor:
mladen
Der RSI Oszillator direkt auf dem Chart In Ergänzung zum klassischen RSI Oszillator wird ein klassischer MA auf dem Chart gezeichnet, auf dessen Basis der RSI Oszillator sein Überkauft/Überverkauft Ebenen berechnet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 29.04.2008.
Bild 1. Der Indikator OnChart_RSI
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1737
OnChart_Stochastic
Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem ChartRSICandle
Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von Kerzen
IINWMARROWS
Ein Signal-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet.AMA_SLOPE
Der Oszillator zeigt die Veränderungsrate des AMA-Indikators.