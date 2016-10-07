コードベースセクション
OnChart_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ

実際の著者：

mladen

チャート上に直接配置されたRSIオシレータ。ストキャスティクスに加えて、古典的なMAがチャートに適用され、買わ/売られ過ぎレベルのストキャスティクスがそれに基づいて計算されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月29日に公開されました。

図1　OnChart_RSI指標

図1　OnChart_RSI指標

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1737

