実際の著者：

mladen

チャート上に直接配置されたRSIオシレータ。ストキャスティクスに加えて、古典的なMAがチャートに適用され、買わ/売られ過ぎレベルのストキャスティクスがそれに基づいて計算されます。

この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月29日に公開されました。

図1 OnChart_RSI指標