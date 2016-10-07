無料でロボットをダウンロードする方法を見る
OnChart_RSI - MetaTrader 5のためのインディケータ
実際の著者：
mladen
チャート上に直接配置されたRSIオシレータ。ストキャスティクスに加えて、古典的なMAがチャートに適用され、買わ/売られ過ぎレベルのストキャスティクスがそれに基づいて計算されます。
この指標は元々MQL4で実装されmql4.comのコードベースで2008年4月29日に公開されました。
図1 OnChart_RSI指標
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/1737
