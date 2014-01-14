Participe de nossa página de fãs
OnChart_RSI - indicador para MetaTrader 5
- Visualizações:
- 1338
- Avaliação:
-
- Publicado:
- Atualizado:
Autor real:
mladen
Um oscilador RSI localizado diretamente no gráfico. Além do oscilador estocástico, uma MA clássica é aplicada sobre o gráfico. Com base no oscilador estocástico,os níveis sobre-comprados/sobre-vendidos são calculados.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 29.04.2008.
Figura 1. Indicador OnChart_RSI
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1737
