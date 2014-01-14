Participe de nossa página de fãs
OnChart_Stochastic - indicador para MetaTrader 5
Autor real:
mladen
Um oscilador estocástico localizado diretamente no gráfico. Além do oscilador estocástico, uma MA clássica é aplicada sobre o gráfico. Com base no oscilador estocástico, os níveis sobre-comprados/sobre-vendidos são calculados.
Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 30.04.2008.
Figura 1. Indicador OnChart_Stochastic
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1736
Indicador que exibe os níveis "definitivos de suporte/resistência" da tendência atual. As variações na tendência são exibidas por retângulos coloridos e a direção da tendência por pontos coloridos.OnChart_RSI
Um oscilador RSI localizado diretamente no gráfico.
Típico indicador de sinal baseado no oscilador Estocástico e no indicador técnico Fractals.FX5_SelfAdjustingRSI
Oscilador RSI com os limites das áreas sobrecompradas/sobrevendidas expressas por Bandas de Bollinger.