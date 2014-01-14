CodeBaseSeções
OnChart_Stochastic - indicador para MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Autor real:

mladen

Um oscilador estocástico localizado diretamente no gráfico. Além do oscilador estocástico, uma MA clássica é aplicada sobre o gráfico. Com base no oscilador estocástico, os níveis sobre-comprados/sobre-vendidos são calculados.

Este indicador foi implementado pela primeira vez em MQL4 e publicado na Base de Códigos em 30.04.2008.

Figura 1. Indicador OnChart_Stochastic

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/1736

