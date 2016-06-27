CodeBaseKategorien
Indikatoren

OnChart_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5

Nikolay Kositsin
Ansichten:
747
Rating:
(31)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
Wirklicher Autor:

mladen

Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem Chart. In Ergänzung zum klassischen Stochastik Oszillator wird ein klassischer MA auf dem Chart gezeichnet, auf dessen Basis der Stochastik Oszillator seine Überkauft/Überverkauft Ebenen berechnet.

Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.04.2008.

Bild 1. Der Indikator OnChart_Stochastic

Bild 1. Der Indikator OnChart_Stochastic

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1736

