und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
OnChart_Stochastic - Indikator für den MetaTrader 5
- Ansichten:
- 747
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Aktualisiert:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Wirklicher Autor:
mladen
Ein Stochastik-Oszillator direkt auf dem Chart. In Ergänzung zum klassischen Stochastik Oszillator wird ein klassischer MA auf dem Chart gezeichnet, auf dessen Basis der Stochastik Oszillator seine Überkauft/Überverkauft Ebenen berechnet.
Dieser Indikator wurde erstmals in der Programmiersprache MQL4 realisiert und veröffentlicht in der Code-Basis auf mql4.com 30.04.2008.
Bild 1. Der Indikator OnChart_Stochastic
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/1736
Der RSI-Indikator implementiert als eine Abfolge von KerzenFX5_SelfAdjustingRSI
Der RSI-Oszillator mit den Grenzen der überkauft/überverkauft-Bereiche in Form von Bollinger Bänder
Der RSI Oszillator direkt auf dem ChartIINWMARROWS
Ein Signal-Indikator, der gleitende Durchschnitte verwendet.