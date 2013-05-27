CodeBaseРазделы
Индикаторы

OnChart_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5

Nikolay Kositsin | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Просмотров:
2849
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
Обновлен:
Реальный автор:

mladen

Стохастический осциллятор, расположенный непосредственно на ценовом графике. Помимо стохастика на графике располагается классический мувинг, от которого отсчитывается стохастик и уровни перекупленности и перепроданности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.04.2008.

Рис.1 Индикатор OnChart_Stochastic

