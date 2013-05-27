Реальный автор:

mladen

Стохастический осциллятор, расположенный непосредственно на ценовом графике. Помимо стохастика на графике располагается классический мувинг, от которого отсчитывается стохастик и уровни перекупленности и перепроданности.

Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.04.2008.

Рис.1 Индикатор OnChart_Stochastic