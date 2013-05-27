Смотри, как бесплатно скачать роботов
Ищи нас в Twitter!
Ставь лайки и следи за новостями
Ставь лайки и следи за новостями
Интересный скрипт?
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Поставь на него ссылку - пусть другие тоже оценят
Понравился скрипт?
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
Оцени его работу в терминале MetaTrader 5
OnChart_Stochastic - индикатор для MetaTrader 5
- Просмотров:
- 2849
- Рейтинг:
-
- Опубликован:
- Обновлен:
- Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу
Реальный автор:
mladen
Стохастический осциллятор, расположенный непосредственно на ценовом графике. Помимо стохастика на графике располагается классический мувинг, от которого отсчитывается стохастик и уровни перекупленности и перепроданности.
Впервые этот индикатор был выполнен на MQL4 и опубликован в Code Base на mql4.com 30.04.2008.
Рис.1 Индикатор OnChart_Stochastic
FX5_SelfAdjustingRSI
Осциллятор RSI с границами перекупленности/перепроданности в виде полос БоллинджераRSICandle
Индикатор RSI в свечном виде
OnChart_RSI
Осциллятор RSI, расположенный непосредственно на ценовом графикеAMA_SLOPE
Осциллятор, отображающий скорость изменения индикатора AMA