代码库部分
请观看如何免费下载自动交易
请在Facebook上找到我们！
加入我们粉丝页
有趣的脚本？
因此发布一个链接 -
让其他人评价
喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
到包裹
指标

OnChart_Stochastic - MetaTrader 5脚本

Nikolay Kositsin | Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
显示:
1279
等级:
(31)
已发布:
已更新:
下载ZIP 在MetaEditor如何使用下载的代码
MQL5自由职业者 需要基于此代码的EA交易或指标吗？请在自由职业者服务中订购 进入自由职业者服务

原作者：

mladen

直接附着在图标上的随机震荡指标。除了随机震荡指标外，一个经典的移动平均指标应用于图表上。此移动平均基于随机震荡指标计算得到的超买超卖水平。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月3日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. OnChart_Stochastic指标

图 1. OnChart_Stochastic指标

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1736

RSICandle RSICandle

此RSI指标以蜡烛图序列的方式实现

FX5_SelfAdjustingRSI FX5_SelfAdjustingRSI

此相对强弱指数振荡器由布林带表示超买/超卖区域的边界

OnChart_RSI OnChart_RSI

此RSI震荡指标直接附着在图表上

IINWMARROWS IINWMARROWS

一个使用移动平均的信号机指标