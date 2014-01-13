原作者：

mladen

直接附着在图标上的随机震荡指标。除了随机震荡指标外，一个经典的移动平均指标应用于图表上。此移动平均基于随机震荡指标计算得到的超买超卖水平。

这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月3日在mql4.com的代码基地中发布。

图 1. OnChart_Stochastic指标