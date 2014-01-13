请观看如何免费下载自动交易
原作者：
mladen
直接附着在图标上的随机震荡指标。除了随机震荡指标外，一个经典的移动平均指标应用于图表上。此移动平均基于随机震荡指标计算得到的超买超卖水平。
这个指标首先在MQL4中实现并于2008年4月3日在mql4.com的代码基地中发布。
图 1. OnChart_Stochastic指标
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/1736
