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Robot_MACD - эксперт для MetaTrader 5

satop | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
3022
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
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Автор идеи — Iurii Tokmanавтор кода mq5 — barabashkakvn.    

Советник по индикатору MACD.

Пример открытия позиции SELL:

Robot_MACD Sell

Bull vs Medved Bull vs Medved

Советник принимает торговые решения на простых комбинациях свечек. Рассчитан на работу на периоде H4.

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

Две iMA на текущем периоде и одна на PERIOD_D1.

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".

up3x1 up3x1

Три iMA на текущем периоде.