Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
Robot_MACD - Experte für den MetaTrader 5
- Veröffentlicht:
- Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 927
- Rating:
-
- Veröffentlicht:
- Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance
Der Autor der Idee — Iurii Tokman, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA nach dem Indikator MACD.
Das Beispiel der Eröffnung der Position SELL:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17359
MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR
Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD (Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".up3x1
Drei iMA auf der laufenden Periode.
XMA-XN_HTF
Der Indikator XMA-XN mit der Veränderungsmöglichkeit des Timeframes des Indikators in den Eingangsparametern.SnakeInBorders
SnakeInBorders berechnet den Bereich des gefilterten Marktes, der von zwei Borten BorderTop[] und BorderBot[] beschränkt ist, und des Signal-Mart[].