喜欢这个脚本？ 在MetaTrader 5客户端尝试它
Robot_MACD - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 1672
- 等级:
-
- 已发布:
思路提供者 — Iurii Tokman, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
MACD 基础上的智能交易系统。
做空开仓示例:
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17359
