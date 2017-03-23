代码库部分
EA

Robot_MACD - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1672
等级:
(23)
已发布:
Robot_MACD.mq5 (15.68 KB)
思路提供者 — Iurii TokmanMQL5 代码作者 — barabashkakvn。    

MACD 基础上的智能交易系统。

做空开仓示例:

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17359

MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR

在 MACD (移动均线收敛/发散) 信号和抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导创建的智能交易系统。

up3x1 up3x1

当前周期上的 iMAs。

XMA-XN_HTF XMA-XN_HTF

指标 XMA-XN 在输入参数中有时间帧选项。

SnakeInBorders SnakeInBorders

SnakeInBorders 计算已过滤行情的通道, 两条边界受 BorderTop[] 和 BorderBot[] 限制, 并计算信号 Mart[]。