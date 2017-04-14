無料でロボットをダウンロードする方法を見る
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
Robot_MACD - MetaTrader 5のためのエキスパート
- Vladimir Karputov
- 933
-
Author of idea — Iurii Tokman, author of the MQL5 code — barabashkakvn.
MACD based Expert Advisor.
Example of opening a SELL position:
MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR
このエキスパートアドバイザーは、MACD（Moving Average Convergence / Divergence）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて、MQL5ウィザードを使用して作成されました。up3x1
現在の期間でのiMA。
XMA-XN_HTF
入力パラメータでの時間枠選択オプションを含むXMA-XN指標です。SnakeInBorders
SnakeInBordersは、BorderTop[]とBorderBot[]の2つのボーダーによって制限されている、フィルタリングされた市場のチャネルを計算して、シグナルMart[]を計算します。