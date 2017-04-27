Mira cómo descargar robots gratis
Bull vs Medved - Asesor Experto para MetaTrader 5
Publicado por:
- Vladimir Karputov
Visualizaciones:
- 838
Ranking:
-
Publicado:
Actualizado:
El asesor toma decisiones comerciales usando sencillas combinaciones de velas. Diseñado pra funcionar el periodo H4.
Autor de la idea — Andrey, autor del código mq5 — barabashkakvn.
Simulación con EURUSD, H4, desde el 2015.01.11 al 2017.01.11, depósito inicial 10000:
Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17348
