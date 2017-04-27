CodeBaseSecciones
Asesores Expertos

Bull vs Medved - Asesor Experto para MetaTrader 5

Vladimir Karputov
838
(18)
Bull vs Medved.mq5 (25.59 KB) ver
El asesor toma decisiones comerciales usando sencillas combinaciones de velas. Diseñado pra funcionar el periodo H4.

Autor de la idea — Andreyautor del código mq5 — barabashkakvn.    

Simulación con EURUSD, H4, desde el 2015.01.11 al 2017.01.11, depósito inicial 10000:

Bull vs Medved tester

Traducción del ruso realizada por MetaQuotes Ltd
Artículo original: https://www.mql5.com/ru/code/17348

