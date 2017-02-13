Expert Advisor segundo o indicador MACD

Expert Advisor gerado usando o Assistente MQL5, com base nos sinais do oscilador MACD (Moving Average Convergence/Divergence) e indicador de tendência "SAR parabólico."

Dois indicadores iMA com períodos 3 e 7 "hard-coded" definidos, e um indicador iRSI com período 2 "hard-coded" definido.

Expert Advisor para tomar decisões de negociação numa simples combinação de velas. Projetado para trabalhar no período H4.