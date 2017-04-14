コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
エキスパート

up3x1 - MetaTrader 5のためのエキスパート

izhutov | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
842
評価:
(17)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
up3x1.mq5 (35.65 KB) ビュー
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

アイディアの著者PPPMQL5コ―ドの著者barabashkakvn.   

現在の期間でのiMA。 

 up3x1テスト

MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17352

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

ハードコーディングされた周期3,7のiMA指標2つと、周期2のiRSI指標2つ。

Bull vs Medved Bull vs Medved

このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。

MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR

このエキスパートアドバイザーは、MACD（Moving Average Convergence / Divergence）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて、MQL5ウィザードを使用して作成されました。

Robot_MACD Robot_MACD

MACD based Expert Advisor