無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
up3x1 - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 842
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
アイディアの著者—PPP、MQL5コ―ドの著者—barabashkakvn.
現在の期間でのiMA。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17352
True Scalper Profit Lock
ハードコーディングされた周期3,7のiMA指標2つと、周期2のiRSI指標2つ。Bull vs Medved
このエキスパートアドバイザーは、単純なローソク足の組み合わせに基づいて取引を決定し、H4時間軸での使用のために設計されています。
MQL5ウィザードMACDパラボリックSAR
このエキスパートアドバイザーは、MACD（Moving Average Convergence / Divergence）シグナルとパラボリックSARトレンド指標に基づいて、MQL5ウィザードを使用して作成されました。Robot_MACD
MACD based Expert Advisor