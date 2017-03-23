代码库部分
up3x1 - MetaTrader 5EA

Chinese English Русский Español Deutsch 日本語 Português
发布者:
Vladimir Karputov
显示:
958
等级:
(17)
已发布:
已更新:
up3x1.mq5 (35.65 KB) 预览
思路提供者 — PPPMQL5 代码作者 — barabashkakvn。   

当前周期上的 iMAs。 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17352

Bull vs Medved Bull vs Medved

智能交易系统基于简单的蜡烛组合制订交易决策。它设计用于 H4 周期。

up3x1_premium_v2M up3x1_premium_v2M

当前周期有两条 iMA, 还有一条在 PERIOD_D1。

MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR

在 MACD (移动均线收敛/发散) 信号和抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导创建的智能交易系统。

Robot_MACD Robot_MACD

MACD 基础上的智能交易系统