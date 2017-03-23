当前周期有两条 iMA, 还有一条在 PERIOD_D1。

智能交易系统基于简单的蜡烛组合制订交易决策。它设计用于 H4 周期。

在 MACD (移动均线收敛/发散) 信号和抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导创建的智能交易系统。

MACD 基础上的智能交易系统