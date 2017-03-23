请观看如何免费下载自动交易
up3x1 - MetaTrader 5EA
- 发布者:
- Vladimir Karputov
- 显示:
- 958
- 等级:
-
- 已发布:
- 已更新:
思路提供者 — PPP, MQL5 代码作者 — barabashkakvn。
当前周期上的 iMAs。
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17352
Bull vs Medved
智能交易系统基于简单的蜡烛组合制订交易决策。它设计用于 H4 周期。up3x1_premium_v2M
当前周期有两条 iMA, 还有一条在 PERIOD_D1。
MQL5 向导 MACD 抛物线 SAR
在 MACD (移动均线收敛/发散) 信号和抛物线 SAR 趋势指标基础上, 使用 MQL5 向导创建的智能交易系统。Robot_MACD
MACD 基础上的智能交易系统