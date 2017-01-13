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up3x1 - эксперт для MetaTrader 5
- Опубликовал:
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
- Просмотров:
- 2079
- Рейтинг:
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Автор идеи — PPP, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Три iMA на текущем периоде.
MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR
Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".Robot_MACD
Советник по индикатору MACD
True Scalper Profit Lock
Два индикатора iMA c жёстко заданными периодами 3 и 7 и один индикатор iRSI с жёстко заданным периодом 2.Fractal_WeightOscillator_HTF
Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах