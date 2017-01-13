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up3x1 - эксперт для MetaTrader 5

izhutov | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2079
Рейтинг:
(17)
Опубликован:
Обновлен:
Загрузить ZIP Как загрузить код из редактора MetaEditor
MQL5 Фриланс Нужен робот или индикатор на основе этого кода? Закажите его на бирже фрилансеров Перейти на биржу

Автор идеиPPP, автор кода mq5barabashkakvn.

Три iMA на текущем периоде.

up3x1 test

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".

Robot_MACD Robot_MACD

Советник по индикатору MACD

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Два индикатора iMA c жёстко заданными периодами 3 и 7 и один индикатор iRSI с жёстко заданным периодом 2.

Fractal_WeightOscillator_HTF Fractal_WeightOscillator_HTF

Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах