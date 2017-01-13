Советник сгенирован при помощи Мастера MQL5, на базе сигналов осциллятора MACD (Moving Average Convergence/Divergence) и трендового индикатора "Parabolic SAR".

Два индикатора iMA c жёстко заданными периодами 3 и 7 и один индикатор iRSI с жёстко заданным периодом 2.

Индикатор Fractal_WeightOscillator с возможностью изменения таймфрейма индикатора во входных параметрах