CodeBaseKategorien
Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
Finden Sie uns auf Twitter!
und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
Interessantes Skript?
Veröffentliche einen Link auf das Skript, damit die anderen ihn auch nutzen können
Hat Ihnen das Skript gefallen?
Bewerten Sie es im Terminal MetaTrader 5
zur Zwischenablage
Expert Advisors

up3x1 - Experte für den MetaTrader 5

izhutov | German English Русский 中文 Español 日本語 Português
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
Ansichten:
795
Rating:
(17)
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
up3x1.mq5 (35.65 KB) ansehen
ZIP herunterladen Wie man einen Code aus dem MetaEditor herunterladen kann
MQL5 Freelance Benötigen Sie einen Roboter oder Indikator, der auf diesem Code basiert? Bestellen Sie ihn im Freelance-Bereich Zum Freelance

Der Autor der Idee — PPPDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Drei iMA auf der laufenden Periode. 

 up3x1 test

Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17352

True Scalper Profit Lock True Scalper Profit Lock

Zwei Indikatoren iMA mit streng eingegebenen Perioden 3 und 7 und noch ein Indikator iRSI mit streng eingegebener Periode 2.

Bull vs Medved Bull vs Medved

Der EA trifft die Handels-Losungen auf einfachen Kombinationen der Kerzen. Es wurde für die Arbeit auf der Periode H4 gerechnet.

MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR MQL5 Wizard MACD Parabolic SAR

Der EA wurde mit Hilfe des Meisters MQL5 erzeugt, auf Grund von den Signalen Oszillators MACD (Moving Average Convergence/Divergence) und des Tends-Indikators "Parabolic SAR".

Robot_MACD Robot_MACD

Der EA nach dem Indikator MACD