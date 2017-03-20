Schau, wie man Roboter kostenlos herunterladen kann
up3x1 - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 795
-
Der Autor der Idee — PPP, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Drei iMA auf der laufenden Periode.
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17352
