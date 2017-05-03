请观看如何免费下载自动交易
StepUpDown indicator will provide a signal that the price will change direction, and show the arrow up or arrow down and alerts, when the price will begin to change direction.
AIS1
本EA交易的工作是基于对开盘价，最高价和最低价的分析的。MT5二元期权模拟交易(练习指标)
这是一款基于MT5客户端二元期权模拟交易的指标小程序，可供新手交易者练习自己的交易策略，程序界面包含了简体中文和英文两种语言。
真实锁定剥头皮利润
使用了两个 iMA 指标，周期数固定为 3 和 7, 并且 iRSI 指标周期数固定为 2.LRDegrees MT5
用于 MetaTrader 5 的外汇交易指标，显示两条线性回归线，以及仓位角度和趋势提醒。