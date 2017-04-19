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Индикаторы

StepUpDown - индикатор для MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Roberto Jacobs

Roberto Jacobs

4.9 (28)
MQL5 Community:
Programmer + Forex Trader
Product on Market:
Forex Currency Power Index indicator for MT5
https://www.mql5.com/en/market/product/101322
3 продукта 7 статей 63 кода 1 тема 1217 комментариев
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Просмотров:
2766
Рейтинг:
(31)
Опубликован:
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Индикатор StepUpDown будет подавать сигнал о смене направления цены с помощью алертов и стрелок вверх/вниз. 

StepUpDown: Settings

StepUpDown: Down trend

StepUpDown: Up trend

Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17349

Piano Piano

Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".

XMA_Keltner_Pivot XMA_Keltner_Pivot

Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.

Averages heatmap Averages heatmap

Тепловая карта средних.