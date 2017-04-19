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StepUpDown - индикатор для MetaTrader 5
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Индикатор StepUpDown будет подавать сигнал о смене направления цены с помощью алертов и стрелок вверх/вниз.
Перевод с английского произведен MetaQuotes Ltd.
Оригинальная публикация: https://www.mql5.com/en/code/17349
Piano
Вывод для трех последних баров на каждом таймфрейме значений: если бар бычий - "1", если медвежий - "0".XMA_Keltner_Pivot
Два прямоугольника с цветной заливкой, построенные между значениями двух каналов Келтнера на одном баре.
LRDegrees MT5
Индикатор показывает двойную линию регрессии и угол наклона короткой линии. Алерты на смене тренда.Averages heatmap
Тепловая карта средних.