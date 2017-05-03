CodeBaseSeções
Indicadores

StepUpDown - indicador para MetaTrader 5

Roberto Jacobs
Publicado:
O indicador StepUpDown envia um sinal sobre a mudança na direção do preço usando alertas e setas para cima/baixo. 

StepUpDown: Settings

StepUpDown: Down trend

StepUpDown: Up trend

Traduzido do inglês pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/en/code/17349

