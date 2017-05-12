und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
StepUpDown - Indikator für den MetaTrader 5
Der StepUpDown gibt ein Signal über einen Trendwechsel mithilfe von Alerts und Pfeilen nach oben/nach unten.
Übersetzt aus dem Englischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/en/code/17349
