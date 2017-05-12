CodeBaseKategorien
StepUpDown - Indikator für den MetaTrader 5

Roberto Jacobs
1129
(31)
StepUpDown.mq5 (13.04 KB) ansehen
Der StepUpDown gibt ein Signal über einen Trendwechsel mithilfe von Alerts und Pfeilen nach oben/nach unten. 

StepUpDown: Settings

StepUpDown: Down trend

StepUpDown: Up trend

21hour 21hour

Der Expert Advisor platziert zwei Pending Orders zu einer bestimmten Zeit.

MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5 MetaCOT 2 CFTC ToolBox (Set of Indicators) MT5

MetaCOT 2 CFTC ToolBox Indicators - ein Set der MetaCOT 2 Indikatoren, die den Zugang zu den Daten aus CFTC-Berichten bieten. MetaCOT 2 unterstützt COT-Berichte, Disaggregated COT, TFF und CIT und erlaubt es, COT-Charts direkt im MetaTrader Terminal zu zeichnen. Alle Indikatoren sind als Quellcodes verfügbar und können für die Erstellung eines eigenen Handelssystems verwendet werden.

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

Der Indikator zeigt die Doppellinie der Regression und den Steigungswinkel der kurzen Linie. Alerts bei einem Trendwechsel.

Cronex T RSI BBSW Cronex T RSI BBSW

Der Cronex T RSI BBSW Indikator für MetaTrader 5.