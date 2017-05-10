無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
StepUpDown - MetaTrader 5のためのインディケータ
- ビュー:
- 1366
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
StepUpDown指標は、価格の方向変更を示すシグナルを提供し、価格が方向を変え始めるとアラートと共に上向きまたは下向き矢印を表示します。
MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17349
21hour
このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。Dsl - DMIオシレータ
DSL - DMIオシレータ
LRDegrees MT5
MetaTrader 5の外為指標で、ポジションディグリーとトレンドアラートとともに線形回帰の2つの線を表示します。Get trend
短期トレンド。2つのiMA指標、1つのiStochastic。<分節