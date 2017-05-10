コードベースセクション
無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
ポケットに対して
インディケータ

StepUpDown - MetaTrader 5のためのインディケータ

Roberto Jacobs | Japanese English Русский 中文 Español Deutsch Português
ビュー:
1366
評価:
(31)
パブリッシュ済み:
ZIPとしてダウンロード MetaEditorから直接ダウンロードする方法
MQL5フリーランス このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動

StepUpDown指標は、価格の方向変更を示すシグナルを提供し、価格が方向を変え始めるとアラートと共に上向きまたは下向き矢印を表示します。

StepUpDown：設定

StepUpDown：下降トレンド

StepUpDown：上昇トレンド

MetaQuotes Ltdによって英語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/en/code/17349

21hour 21hour

このエキスパートアドバイザーは、特定の時刻で2つの未決注文を出します。

Dsl - DMIオシレータ Dsl - DMIオシレータ

DSL - DMIオシレータ

LRDegrees MT5 LRDegrees MT5

MetaTrader 5の外為指標で、ポジションディグリーとトレンドアラートとともに線形回帰の2つの線を表示します。

Get trend Get trend

短期トレンド。2つのiMA指標、1つのiStochastic。<分節