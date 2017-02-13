Participe de nossa página de fãs
MA Reverse - expert para MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 1524
-
Negociação segundo a Moving Average. Verificando se há fundos suficientes.
Autor da ideia — Konstantin Grand, autor do código mq5 — barabashkakvn.
Como funciona:
Resultado de trabalho em EURUSD, M30 de 2016.05.08 a 2016.12.28:
Antes de cada operação, verificamos se há fundos suficientes:
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
Isto protege contra o erro "not enough money."
Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17288
