CodeBaseSeções
Assista a como baixar robôs de negociação gratuitos
Encontre-nos em Twitter!
Participe de nossa página de fãs
Script interessante?
Coloque um link para ele, e permita que outras pessoas também o avaliem
Você gostou do script?
Avalie seu funcionamento no terminal MetaTrader 5
no bolso
Experts

MA Reverse - expert para MetaTrader 5

INFINITEITH | Portuguese English Русский 中文 Español Deutsch 日本語
Publicado por:
Vladimir Karputov
Visualizações:
1524
Avaliação:
(23)
Publicado:
Atualizado:
Baixar como ZIP Como baixar códigos do MetaEditor
Freelance MQL5 Precisa de um robô ou indicador baseado nesse código? Solicite-o no Freelance Ir para Freelance

Negociação segundo a Moving Average. Verificando se há fundos suficientes.

Autor da ideia — Konstantin Grandautor do código mq5 — barabashkakvn.   

Como funciona:

MA Reverse algo

Resultado de trabalho em EURUSD, M30 de 2016.05.08 a 2016.12.28:

MA Reverse tester 

Antes de cada operação, verificamos se há fundos suficientes:

         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);

Isto protege contra o erro "not enough money."
 

Traduzido do russo pela MetaQuotes Ltd.
Publicação original: https://www.mql5.com/ru/code/17288

e-TurboFx e-TurboFx

Análise das barras, na presença de N barras do mesmo tipo e consecutivas.

MACD normalizada MACD normalizada

MACD normalizada.

RSI EA RSI EA

RSI EA - negociação segundo os níveis de sobrevenda/sobrecompra, de acordo com o indicador iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Money Fixed Margin Money Fixed Margin

Exemplo para calcular o tamanho do lote com uma margem fixa. Isto é, se for especificado 10%, é aberta uma posição cuja margem é 10% da margem livre.