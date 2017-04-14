移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。

アイディアの著者-Konstantin Grand、MQL5コ―ドの著者 is barabashkakvn.

操作原則：





EURUSD、2016.05.08から2016.12.28までのM30のパフォーマンス結果：

また、各作業の前に、十分な資金があるかどうかを確認する必要があります。



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(), 1.0 ,m_symbol. Bid (), ORDER_TYPE_SELL );

...



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(), 1.0 ,m_symbol. Ask (), ORDER_TYPE_BUY );

この保護は"not enough money（不十分な資金）"エラーの回避を可能にします。

