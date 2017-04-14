無料でロボットをダウンロードする方法を見る
MA Reverse - MetaTrader 5のためのエキスパート
Vladimir Karputov
1100
このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。
アイディアの著者-Konstantin Grand、MQL5コ―ドの著者 is barabashkakvn.
操作原則：
EURUSD、2016.05.08から2016.12.28までのM30のパフォーマンス結果：
また、各作業の前に、十分な資金があるかどうかを確認する必要があります。
//--- "not enough money（不十分な資金）"エラー（CTrade）を避けるためにOrderSendの前に数量を確認する
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- "not enough money（不十分な資金）"エラー（CTrade）を避けるためにOrderSendの前に数量を確認する
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- "not enough money（不十分な資金）"エラー（CTrade）を避けるためにOrderSendの前に数量を確認する
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
この保護は"not enough money（不十分な資金）"エラーの回避を可能にします。
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17288
