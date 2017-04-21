代码库部分
EA

MA Reverse - MetaTrader 5EA

发布者:
Vladimir Karputov
显示:
1863
等级:
(23)
已发布:
已更新:
根据移动平均进行交易，检查足够的资金。

思路的作者 是 Konstantin GrandMQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.   

操作原则:

MA 反转算法

在 EURUSD, M30 从 2016.05.08 到 2016.12.28 的运行结果:

MA 反转测试 

另外，在每次操作时，我们应该检查我们资金是否足够:

         //--- 在 OrderSend 之前检查交易量以避免 "资金不足" 错误 (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
         //--- 在 OrderSend 之前检查交易量以避免 "资金不足" 错误 (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);

这种保护可以避免 "资金不足" 错误.
 

由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17288

