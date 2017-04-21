请观看如何免费下载自动交易
根据移动平均进行交易，检查足够的资金。
思路的作者 是 Konstantin Grand, MQL5 代码的作者 是 barabashkakvn.
操作原则:
在 EURUSD, M30 从 2016.05.08 到 2016.12.28 的运行结果:
另外，在每次操作时，我们应该检查我们资金是否足够:
//--- 在 OrderSend 之前检查交易量以避免 "资金不足" 错误 (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- 在 OrderSend 之前检查交易量以避免 "资金不足" 错误 (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- 在 OrderSend 之前检查交易量以避免 "资金不足" 错误 (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
这种保护可以避免 "资金不足" 错误.
由MetaQuotes Ltd译自俄语
原代码： https://www.mql5.com/ru/code/17288
