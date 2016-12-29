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MA Reverse - эксперт для MetaTrader 5

INFINITEITH | Russian English 中文 Español Deutsch 日本語 Português
Опубликовал:
Vladimir Karputov
Vladimir Karputov

Vladimir Karputov

4.8 (180)
Create a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
1 продукт 1 сигнал 24 статьи 1882 кода 353 темы 29246 комментариев
Просмотров:
2948
Рейтинг:
(23)
Опубликован:
Обновлен:
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Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.

Автор идеиКонстантин Гранд, автор кода mq5barabashkakvn.

Принцип работы:

MA Reverse algo

И результат работы на EURUSD,M30 с 2016.05.08 по 2016.12.28:

MA Reverse tester

Также перед каждой операцией проводим проверку на достаточность средств:

//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade. CheckVolume(m_symbol. Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade. CheckVolume(m_symbol. Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);

Такая защита оберегает от ошибки "not enough money".

Money Fixed Margin Money Fixed Margin

Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.

RSI EA RSI EA

RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).

e-TurboFx e-TurboFx

Проводится анализ баров на наличие N баров одного типа, идущих подряд.

Waddah Attar Win Waddah Attar Win

Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().