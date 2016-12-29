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MA Reverse - эксперт для MetaTrader 5
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Vladimir KarputovCreate a personal work for me: https://www.mql5.com/en/job/new?prefered=barabashkakvn
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Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.
Автор идеи — Константин Гранд, автор кода mq5 — barabashkakvn.
Принцип работы:
И результат работы на EURUSD,M30 с 2016.05.08 по 2016.12.28:
Также перед каждой операцией проводим проверку на достаточность средств:
double chek_volime_lot=m_trade. CheckVolume(m_symbol. Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade. CheckVolume(m_symbol. Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
Такая защита оберегает от ошибки "not enough money".
Пример для расчёта размера лота c фиксированным уровнем маржи. То есть, если задать 10%, откроется позиция, размер маржи которой составит 10% от свободной маржи.RSI EA
RSI EA - торговля по уровням перекупленности/перепроданности по индикатору iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Проводится анализ баров на наличие N баров одного типа, идущих подряд.Waddah Attar Win
Отложенные ордера Buy Limit (BuyLimit) и Sell Limit (SellLimit). Используем OnTradeTransaction().