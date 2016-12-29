Торговля по Moving Average. Проверка на достаточность средств.

Автор идеи — Константин Гранд, автор кода mq5 — barabashkakvn.

Принцип работы:

И результат работы на EURUSD,M30 с 2016.05.08 по 2016.12.28:

Также перед каждой операцией проводим проверку на достаточность средств:

Такая защита оберегает от ошибки "not enough money".