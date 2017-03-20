Das Handeln nach Moving Average. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind.

Der Autor der Idee — Konstantin Grand, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Das Arbeitsprinzip:





Und die Ergebnisse am EURUSD,M30 von 2016.05.08 bis 2016.12.28:

Auch vor jeder Operation führen wir die Überprüfung durch, ob Mittel ausreichend sind:



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(), 1.0 ,m_symbol. Bid (), ORDER_TYPE_SELL );

...



double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(), 1.0 ,m_symbol. Ask (), ORDER_TYPE_BUY );

Ein solcher Schutz bewahrt vom Fehler "not enough money".

