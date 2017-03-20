CodeBaseKategorien
Expert Advisors

MA Reverse - Experte für den MetaTrader 5

Vladimir Karputov
939
(23)
Das Handeln nach Moving Average. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind.

Der Autor der Idee — Konstantin GrandDer Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.   

Das Arbeitsprinzip:

MA Reverse algo

Und die Ergebnisse am EURUSD,M30 von 2016.05.08 bis 2016.12.28:

MA Reverse tester 

Auch vor jeder Operation führen wir die Überprüfung durch, ob Mittel ausreichend sind:

         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
         //--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
         double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);

Ein solcher Schutz bewahrt vom Fehler "not enough money".
 

