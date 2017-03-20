und werden Sie Mitglied unserer Fangruppe
MA Reverse - Experte für den MetaTrader 5
- Vladimir Karputov
- 939
Das Handeln nach Moving Average. Die Überprüfung, ob Mittel ausreichend sind.
Der Autor der Idee — Konstantin Grand, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Das Arbeitsprinzip:
Und die Ergebnisse am EURUSD,M30 von 2016.05.08 bis 2016.12.28:
Auch vor jeder Operation führen wir die Überprüfung durch, ob Mittel ausreichend sind:
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Bid(),ORDER_TYPE_SELL);
...
//--- check volume before OrderSend to avoid "not enough money" error (CTrade)
double chek_volime_lot=m_trade.CheckVolume(m_symbol.Name(),1.0,m_symbol.Ask(),ORDER_TYPE_BUY);
Ein solcher Schutz bewahrt vom Fehler "not enough money".
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17288
