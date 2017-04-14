RSI EA — iRSI（Relative Strength Index、RSI）指標によって決定された買われ過ぎ/売られ過ぎ領域に基づく取引です。

アイディアの著者—Siti Latifah、MQL5コ―ドの著者 is barabashkakvn

このエキスパートアドバイザーは、RSI指標が買われ過ぎ領域に入ると買い、売られ過ぎ領域に入ると売ります。

OpenBUY, OpenSELL — 買いのみ、売りのみ、または売買に設定することができるようになりました。

CloseBySignal — ClosebySignal = falseの場合は決済逆指値か決済指値を設定するべきです。