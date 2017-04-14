無料でロボットをダウンロードする方法を見る
Facebook上で私たちを見つけてください。
私たちのファンページに参加してください
私たちのファンページに参加してください
興味深いスクリプト？
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
それではリンクにそれを投稿してください。-
他の人にそれを評価してもらいます
記事を気に入りましたか？MetaTrader 5ターミナルの中でそれを試してみてください。
RSI EA - MetaTrader 5のためのエキスパート
- 発行者:
- Vladimir Karputov
- ビュー:
- 2407
- 評価:
-
- パブリッシュ済み:
- アップデート済み:
- このコードに基づいたロボットまたはインジケーターが必要なら、フリーランスでご注文ください フリーランスに移動
RSI EA — iRSI（Relative Strength Index、RSI）指標によって決定された買われ過ぎ/売られ過ぎ領域に基づく取引です。
アイディアの著者—Siti Latifah、MQL5コ―ドの著者 is barabashkakvn
このエキスパートアドバイザーは、RSI指標が買われ過ぎ領域に入ると買い、売られ過ぎ領域に入ると売ります。
- OpenBUY, OpenSELL — 買いのみ、売りのみ、または売買に設定することができるようになりました。
- CloseBySignal — ClosebySignal = falseの場合は決済逆指値か決済指値を設定するべきです。
買いシグナルの例：
売りシグナルの例：
MetaQuotes Ltdによってロシア語から翻訳されました。
元のコード: https://www.mql5.com/ru/code/17284
Money Fixed Margin
固定証拠金レベルでロット値を計算する例です。つまり、10％を指定すると、証拠金の10％に等しいポジションが開かれます。ラッキー
ティックエキスパートアドバイザー前のティックの価格と現在の価格を比較します。
MA Reverse
移動平均による取引。資金が十分にあるかを確認。e-TurboFx
同じタイプのN個の連続したバーが含まれている場合のバーの分析です。