ポケットに対して
エキスパート

RSI EA - MetaTrader 5のためのエキスパート

発行者:
Vladimir Karputov
ビュー:
2407
評価:
(43)
パブリッシュ済み:
アップデート済み:
RSI EA.mq5 (24.15 KB) ビュー
RSI EA — iRSI（Relative Strength Index、RSI）指標によって決定された買われ過ぎ/売られ過ぎ領域に基づく取引です。

アイディアの著者Siti LatifahMQL5コ―ドの著者 is barabashkakvn  

このエキスパートアドバイザーは、RSI指標が買われ過ぎ領域に入ると買い、売られ過ぎ領域に入ると売ります。

  • OpenBUY, OpenSELL — 買いのみ、売りのみ、または売買に設定することができるようになりました。
  • CloseBySignal — ClosebySignal = falseの場合は決済逆指値か決済指値を設定するべきです。

買いシグナルの例：

RSI EA Open Buy 

売りシグナルの例：

RSI EA Open Sell 

