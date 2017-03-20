RSI EA — das Handeln nach der Ebenen Überkauf/Überverkauf nach dem Indikator iRSI (Relative Strength Index, RSI).

Der Autor der Idee — Siti Latifah, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.

Der EA wird kaufen, wenn der Indikator RSI im Bereich Überverkauf eintritt, und verkaufen beim Eintritt RSI im Bereich Überkauf.

OpenBUY, OpenSELL — jetzt können Sie die Einstellungen entweder auf den Kauf, oder nur auf den Verkauf setzen, oder auf beide Handlungen.

CloseBySignal — Sie müssen Stop Loss oder Take Profit einstellen, wenn ClosebySignal = false ist.