RSI EA - Experte für den MetaTrader 5
Veröffentlicht:
Vladimir Karputov
- Ansichten:
- 1884
- Rating:
-
Veröffentlicht:
Aktualisiert:
RSI EA — das Handeln nach der Ebenen Überkauf/Überverkauf nach dem Indikator iRSI (Relative Strength Index, RSI).
Der Autor der Idee — Siti Latifah, Der Autor des Codes mq5 — barabashkakvn.
Der EA wird kaufen, wenn der Indikator RSI im Bereich Überverkauf eintritt, und verkaufen beim Eintritt RSI im Bereich Überkauf.
- OpenBUY, OpenSELL — jetzt können Sie die Einstellungen entweder auf den Kauf, oder nur auf den Verkauf setzen, oder auf beide Handlungen.
- CloseBySignal — Sie müssen Stop Loss oder Take Profit einstellen, wenn ClosebySignal = false ist.
Das Beispiel des Signals auf den Verkauf:
Das Beispiel des Signals auf den Kauf:
Übersetzt aus dem Russischen von MetaQuotes Ltd.
Originalpublikation: https://www.mql5.com/ru/code/17284
